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دون زيادة في الأسعار.. بدء صرف السلع التموينية لشهر يوليو

08:00 ص الإثنين 01 يوليه 2024
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    السلع التموينية تطرح ممارسة لتوريد 1500 طن زيت صويا وعباد
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    أسعار السلع التموينية
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    منفذ السلع التموينية بالمنيا
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    السلع التموينية
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    منفذ السلع التموينية بالمنيا
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    السلع التموينية
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    السلع التموينية

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كتب- محمد سامي:

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف مقررات التموين عن شهر يوليو 2024، اعتبارًا من اليوم الإثنين، وذلك بواقع ٥٠ جنيهًا لكل مواطن على بطاقات التموين حتى ٤ أفراد و٢٥ جنيهًا بداية من الفرد الخامس، وذلك دون أي زيادة في الأسعار.

ومن المقرر أن يتم الصرف لأصحاب البطاقات التموينية بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقات، كما توفر الوزارة ما يقرب من 30 صنفًا من السلع دون زيادة في الأسعار.

وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توافر السلع التموينية عند البدالين وجمعيتي وفروع المجمعات الاستهلاكية.

السلع التموينية وزارة التموين البطاقات التموينية المجمعات الاستهلاكية
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