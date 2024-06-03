الأرصاد: تأثر البلاد بكتل هوائية والقاهرة تسجل 40 درجة في هذا الموعد



كتب- أحمد عبدالمنعم:

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان، أن تأثير الكتل الهوائيه يزيد الحرارة على كافة الأنحاء بحيث ترتفع درجات الحرارة خلال الأيام القليلة القادمة على القاهرة لتصل إلى 40 درجة يومي الخميس والجمعة القادمين.

وتوقعت الأرصاد، أن تسجل درجة الحرارة العظمى غدًا الثلاثاء، على القاهرة 38 درجة وجنوب الصعيد 44 درجة.

ونصحت الهيئة بعدم التعرض للأشعة الشمس المباشرة خلال ساعات النهار والاكثار من شرب السوائل الباردة.