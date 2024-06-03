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برلماني: الموازنة أُعدت في ظروف صعبة.. ويجب على الحكومة تخفيض الأسعار

02:51 م الإثنين 03 يونيو 2024

مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:

طالب النائب محمود البرعي، الحكومةَ بالالتزام بتخفيف الأعباء عن المواطن وتخفيض الأسعار، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة التخفيف على محدودي الدخل .

وقال البرعي، خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم الإثنين، إن تقرير لجنة الخطة بشأن الموازنة العامة تضمن توصيات جيدة، ونتمنى من الحكومة تنفيذها، مؤكدًا أن الموازنة أعدت في ظروف صعبة جدًّا، ورغم ذلك نجد الموازنة مستوفية للاستحقاقات الدستورية لنسب الصحة والتعليم والبحث العلمي، وهي موازنة منحازة للفقراء والبسطاء؛ لكن يجب أن يشعر الفقراء بخفض الأسعار.

وتابع البرعي: "نحتاج إلى تفعيل حقيقي لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ خاصة بتخفيف الأعباء عن البسطاء، وذلك يحتاج إلى دعم الصناعة والزراعة وتعزيز الإنتاج"، معلنًا موافقته.

مجلس النواب الحكومة تخفيض الأسعار
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