تصل لـ45 مئوية.. الأرصاد: طقس شديد الحرارة يضرب المحافظات غدا السبت

كتب- حسن مرسي:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد ارتفاعا كبيرا في قيم الحرارة وهو ما شعر به المواطنون في معظم محافظات الجمهورية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الارتفاع غدًا السبت بسبب التأثر بكتل هوائية شديدة.

وأضاف غانم، في مداخلة هاتفية على القناة الأولى المصرية، أن ثمة ارتفاع في نسب الرطوبة -أيضا- وهو ما يزيد الشعور بالارتفاعات في قيم درجات الحرارة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى غدًا إلى 45 درجة بمحافظات الصعيد.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى من المتوقع أن تكون 39 درجة اليوم، وذلك، أعلى من المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام بنحو 5 درجات.

وتابع عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم، ستكون الأجواءُ شديدة الحرارة رطبة في القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، والأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط هي الأقل في قيم درجات حرارتها لكن الأعلى في نسب الرطوبة.