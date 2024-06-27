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"دفاع النواب": 30 يونيو منعطف تاريخي أظهر معدن الشعب المصري وشجاعة السيسي

04:41 م الخميس 27 يونيو 2024

مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:

هنأ اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة المصرية، ووزارة الداخليه، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

وأكد "المصري"، في بيان الخميس، أن 30 يونيو منعطف تاريخي في سجل التاريخ المصري الحديث سُجلت بحروف من نور، وأظهرت معدن الشعب المصري العظيم الذي رفض اختطاف وطنه وتبديد مقدراته وأظهرت أيضًا شجاعة قائد وطني عظيم هو الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد وكيل دفاع النواب، أن 30 يونيو ستظل عنوانًا للإرادة المصرية القوية التي لا تُقهر، وترسخ لقاعدة أزلية بأن مصر محفوظة بعناية الله، وبسواعد أبنائها الأبطال منذ فجر التاريخ منذ مينا موحد القطرين وحتى الرئيس السيسي، الذي أنقذ وطنه في أحلك الظروف التاريخية.

ودعا إبراهيم المصري، جموع المصريين في الذكرى الـ 11 لثورة 30 يونيو للمحافظة على روح ثورتهم العظيمة والإصرار والعمل والإنتاج من أجل رفعة الوطن وتحقيق التنمية الشاملة في جميع المجالات لتحقيق التنمية والاستقرار في ربوع مصر.

مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي ذكرى ثورة 30 يونيو
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