زيلينسكي: وثائق إنهاء الحرب في أوكرانيا "جاهزة تقريبا"

كتب : محمود الطوخي

05:08 م 22/01/2026

فولوديمير زيلينسكي

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، أن وثائق اتفاق إنهاء الحرب في أوكرانيا باتت "جاهزة تقريبا".

وفي وقت سابق من اليوم، كشف المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف عن انحصار المفاوضات في "قضية واحدة" عالقة، مؤكدا عزمه التوجه إلى موسكو اليوم لحسمها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأوضح زيلينسكي أن الوثائق المعدة تغطي مسارين؛ الأول يتعلق بالحصول على ضمانات أمنية، والثاني يشمل خططا اقتصادية لمستقبل أوكرانيا.

من جانبه، أبدى ويتكوف تفاؤلا كبيرا خلال إفطار عمل، معلنا إحراز "تقدم كبير" في المحادثات.

وقال المبعوث الأمريكي: "حان الوقت لإنهاء هذا الأمر.. أعتقد أننا سننجز هذا"، مشيرا إلى أن العائق المتبقي يتمثل في قضية واحدة، لكنها "قابلة للحل" وليست طريقا مسدودا، حيث تمت مناقشة عدة صيغ للتعامل معها.

وأشاد ويتكوف بالرئيس الأوكراني، واصفا إياه بأنه "مهتم ومتاح ويمكن الوصول إليه"، كما لفت إلى أنه أمضى الليلة الماضية في مناقشات مستفيضة حول "المسار التصاعدي" لاقتصاد أوكرانيا في مرحلة ما بعد الحرب.

فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني وثائق إنهاء الحرب في أوكرانيا

