بعد قليل.. وزير التعليم يصدر حركة تغييرات واسعة لمديري ووكلاء المديريات

كتب : أحمد الجندي

05:50 م 22/01/2026

محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم

قال شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن وزير التربية والتعليم سيصدر بعد قليل قرارًا وزاريًا يتضمن حركة تغييرات وتنقلات جديدة لمديري ووكلاء المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.

يذكر أن الحركة المرتقبة تأتي في إطار خطة الوزارة لضخ دماء جديدة داخل القيادات التعليمية، ورفع كفاءة الأداء الإداري، بما يسهم في تحسين منظومة التعليم وتطوير آليات العمل داخل المديريات التعليمية.

