الأعلى للإعلام: منع ظهور أحمد حسام "ميدو" لمدة شهرين

كتب : محمد نصار

05:36 م 22/01/2026

أحمد حسام ميدو

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، إلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، بمنع ظهور الكابتن أحمد حسام ميدو لمدة شهرين.

يأتي ذلك لما صدر عنه من تصريحات تحمل إساءة وتشكيكًا في الإنجازات الرياضية التي حققها المنتخب الوطني المصري خلال الفترة من 2006 وحتى 2010، أثناء استضافته في بودكاست يقدمه أبوالمعاطي زكي، والذي بثه عبر حسابات إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي.

صدر القرار، وفق بيان المجلس اليوم، بناءً على ما رصدته الإدارة العامة للرصد بالمجلس، وتوصيات لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، عضو المجلس ونائب رئيس مجلس الدولة، وما انتهت إليه لجنة الشكاوى، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، بعد عقد جلسة استماع للكابتن أحمد حسام ميدو، والتي أبدى خلالها ردوده بشأن الموضوع المشار إليه.

