متحدث الزراعة: الصادرات الزراعية تمثل 24% من إجمالي الصادرات المصرية

كتب : حسن مرسي

06:10 م 22/01/2026

الدكتور خالد جاد

قال الدكتور خالد جاد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن قفزة الصادرات الزراعية المصرية خلال عام 2025 جاءت نتيجة جهود متكاملة ومنظمة، مشيرًا إلى أن نشاط الوزارة في معامل المراقبة والحجر الزراعي والعلاقات الخارجية كان له دور محوري في تحقيق هذا الإنجاز.

وأضاف "جاد"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن متابعة المنتج بدءًا من المزرعة وحتى وصوله إلى المستهلك أسهمت في تعزيز جودته وثقة الأسواق العالمية به.

وأوضح أن هذه الجهود أدت إلى توسع الأسواق وزيادة الثقة في المنتج المصري، حتى أصبحت الصادرات الزراعية تمثل 24% من إجمالي الصادرات المصرية، طازجة ومصنَّعة.

وتابع أن مصر حافظت، للعام السادس على التوالي، على المركز الأول عالميًا في تصدير البرتقال والموالح، مؤكدًا أنها أصبحت من أكبر الدول المصدرة للبطاطس والخضروات، مشيرًا إلى أن عام 2026 يتطلب تحديثًا وإضافات للمنتج المصري لتعزيز المنافسة العالمية.

وأشار إلى ضرورة التركيز خلال الفترة المقبلة على زيادة تصدير المنتجات المصنَّعة وزيادة القيمة المضافة، خاصة في مجالات النباتات الطبية والعطرية، بدلًا من تصديرها خامًا، لافتًا إلى أن ذلك سيسهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة العائد الاقتصادي للدولة.

الدكتور خالد جاد المتحدث باسم وزارة الزراعة الصادرات الزراعية إجمالي الصادرات المصرية

