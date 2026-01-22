فرنسا تدرج الإخوان على القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية

وكالات

اعتمد نواب البرلمان الفرنسي اليوم الخميس مقترح قرار يدرج جماعة الإخوان المسلمين على القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية.

وقالت وسائل إعلام فرنسية، إنه ضمن جهود تيار اليمين الجمهوري. فقد صوّت 157 نائبًا مقابل 101 معارض لصالح مقترح إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة المنظمات الإرهابية الأوروبية.

ووصف لوران فوكييه، زعيم نواب اليمين الجمهوري ومقدّم المقترح، القرار بأنه "بداية المعركة" ووسيلة لـ"الخروج من حالة الجبن".

وانتقد فوكييه خلال المناقشات ما وصفه بـ"السلوك المشين لحزب فرنسا الأبية" واعتبر أن الحزب عمل على عرقلة النقاش، مضيفًا: "لا يوجد أي احترام من قبل فرنسا الأبية، لا للعلمانية، ولا للجمهورية، ولا لنقاشات الجمعية الوطنية".