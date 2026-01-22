العمل توقع عقدًا لتطوير مراكز التدريب المهني مع شركة "ابدأ إديو"

وقع محمد جبران، وزير العمل، اليوم، عقد إدارة وتشغيل مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة ومنظومة الفحص المهني، مع شركة "ابدأ إديو للتدريب والتطوير"، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

يأتي ذلك؛ في خطوة جديدة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتطوير منظومة التدريب المهني.

ويأتي هذا التعاقد في إطار استراتيجية وزارة العمل لتطوير منظومة التدريب وربط مخرجاتها باحتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي، ورفع كفاءة العنصر البشري وفق أحدث المعايير المهنية.

وتعد شركة "ابدأ إديو" الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، ومساهمة رئيسية في التدريب وبناء القدرات، وقد مثلها في توقيع العقد كل من الدكتورة أماني عيد، الرئيس التنفيذي للمبادرة، والدكتور منصور وهبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة.

ويشمل العقد إدارة وتشغيل مراكز التدريب المهني، بما يتضمن تطوير البرامج التدريبية، رفع كفاءة المدربين، وتطبيق منظومة حديثة للمراقبة والتقييم، ويتضمن إدارة وتشغيل منظومة الفحص المهني، بما يضمن جودة المخرجات وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والفاعلية وفقًا لأفضل الممارسات المعتمدة محليًا ودوليًا.

أكد الوزير، أن التعاقد يأتي وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات العامة رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، بعد دراسة فنية ومالية مستفيضة، ويهدف إلى تحسين إدارة الموارد واستغلال البنية التحتية لمراكز التدريب بكفاءة. وأضاف أن تطوير منظومة التدريب المهني يمثل ركيزة أساسية لدعم التشغيل، وتحقيق التنمية المستدامة، وتنفيذ خطط التدريب من أجل التشغيل.

وأوضح أن العقد يمتد لمدة عام واحد قابل للتمديد وفق الضوابط القانونية، ويشمل تقديم خدمات متكاملة لإدارة وتشغيل المراكز، التسويق للبرامج التدريبية، تنفيذ الدورات المهنية والتنموية، وتطبيق نظام متابعة وتقييم متكامل، مشددًا على أن وزارة العمل ستقوم بمتابعة أداء الشركة المنفذة دوريًا لضمان الالتزام الكامل ببنود التعاقد وتحقيق المستهدفات.

يأتي هذا التعاقد ضمن جهود وزارة العمل لتحديث منظومة التدريب المهني، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتوفير كوادر وطنية مؤهلة تواكب متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي، دعمًا لرؤية الدولة في بناء الإنسان المصري وتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة.

اقرأ أيضًا:

رياح وشبورة.. توقعات طقس الأيام المقبلة

أول رد من اتحاد الملاك على المطالب البرلمانية بتعديل قانون الإيجار القديم

بدءًا من اليوم.. السكة الحديد تشغل 4 قطارات إضافية على خط القاهرة أسوان