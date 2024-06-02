أمين الأعلى للشئون الإسلامية على رأس وفد يضم 35 إمامًا وواعظة لمرافقة بعثة الحج

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أوفدت وزارة الأوقاف عدد 35 إمامًا وواعظة لمرافقة بعثة الحج لعام 1445هــ، في إطار الدور التثقيفي والتنويري والدعوي لوزارة الأوقاف، والتيسير على حجاج بيت الله الحرام في أداء مناسكهم،

وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان لها، الأحد، أنه ضضم الوفد 25 إمامًا وعشر واعظات، وذلك على النحو التالي: بعثة وزارة الداخلية أولا :

الأئمة 1. د/ محمد عزت محمد محمد - أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - رئيس بعثة الأوقاف - (مسئول المجموعة)

2. د/ أسامة فخري فكري الجندي - رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم.

3. د/ خالد أبو العز أبو اليزيد سرحان - المدير الإداري لأكاديمية الأوقاف الدولية.

4. أحمد محمد راشد محمد - كفر الشيخ

5. محمد السعيد محمد الساعي - الغربية

6. أيمن أبو النصر أبو النصر أحمد - القاهرة

7. عمر عبد الصمد علي أحمد - قنا

8. عيد شحاتة عويس عبد المجيد - بني سويف

9. سعيد علي عبد السلام أبو العلا - أسيوط

10. أحمد عادل أحمد محمد - سوهاج

11. محمد أحمد سليمان محمد مصطفى - الإسماعيلية

12. محمد علي محمد الشاذلي - جنوب سيناء

13. محمد زكي يوسف البربري - واعظ بوزارة الداخلية

ثانيا : الواعظات

14. ماجدة حماية الله محمد إبراهيم - الجيزة

15. فيروز حسين مصطفى عابدين - الغربية

16. محاسن عطية محمد إبراهيم - الإسكندرية

17. سلوى أحمد عبد الله عبد الرحمن - الإسكندرية

18. سحر محمد شوقي جعيصة - الجيزة

19. منال عبد المجيد محمود المسلاوي - الجيزة

بعثة وزارة التضامن الاجتماعي:

أولا : الأئمة

20. جمال عبد العزيز عثمان عبد العزيز - عضو بمكتب مساعد الوزير لشئون الامتحانات - (مسئول المجموعة)

21. إبراهيم يوسف إبراهيم حمادي - البحيرة

22. صالح أبو القاسم صالح حسين - بني سويف

23. عيد علي خليفة حسن - أسيوط

ثانيا : الواعظات

24. مها سيد الدسوقي سيد سيد سحاب - القاهرة

25. رابحة صلاح الدين مصطفى سالم - القاهرة

26. منى عبد العظيم السيد سليم نجم - القاهرة

27. نبيلة محمد جلال محمد الغضبان - جنوب سيناء

بعثة وزارة السياحة والآثار

28. د/ عمرو محمد عبد الغفار الكمار - مدير عام الإرشاد ونشر الدعوة - (مسئول المجموعة)

29. د/ محمد عوض محمد علي منصور - بور سعيد

30. د/ محمود حسن محمود حسن - أسيوط

31. سعيد إبراهيم محمد محروس - القليوبية

32. حسن محمد عبد المعبود محمد - القاهرة

33. محمود صادق حرز الله عبد القوي - بني سويف

34. فودة السيد أحمد فودة - القاهرة

35. أحمد عبد الهادي علي محمد حيدة - القاهرة