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حالة الطقس غدا.. "الأرصاد": الحرارة شديدة وفرص أمطار قد تكون رعدية على هذه المناطق

10:10 م الأحد 16 يونيو 2024
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كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة والأحوال الجوية المتوقعة خلال ثاني أيام العيد غدًا الإثنين 17 يونيو 2024.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيان الأحد، إنه يسود غدًا الإثنين، طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على مناطق من جنوب سيناء ووسط وجنوب الصعيد، مائل للحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس غدًا الاثنين تشهد فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا، على مناطق من جنوب سيناء ووسط وجنوب الصعيد.

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