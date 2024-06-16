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BBC

30 صورة ترصد احتفالات المواطنين بعيد الأضحى في حديقة الأزهر

02:32 م الأحد 16 يونيو 2024
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    احتفالات المواطنين بحديقة الأزهر (1)
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    احتفالات المواطنين بحديقة الأزهر (4)
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    احتفالات المواطنين بحديقة الأزهر (8)
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    احتفالات المواطنين بحديقة الأزهر (9)
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    احتفالات المواطنين بحديقة الأزهر (11)
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    احتفالات المواطنين بحديقة الأزهر (15)
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    احتفالات المواطنين بحديقة الأزهر (17)
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    احتفالات المواطنين بحديقة الأزهر (18)
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    احتفالات المواطنين بحديقة الأزهر (10)
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    احتفالات المواطنين بحديقة الأزهر (21)
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    احتفالات المواطنين بحديقة الأزهر (23)
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    احتفالات المواطنين بحديقة الأزهر (2)

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كتب- محمد أبو بكر:

تصوير: نادر نبيل

شهدت حديقة الأزهر، صباح اليوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024، توافد الأسر والمواطنين؛ للاحتفال بعيد الأضحى.

ورصدت "عدسة مصراوي"، احتفالات الأسر والمواطنين في حديثة الأزهر اليوم الأحد أول أيام عيد الأضحى المبارك 2024.

وكان اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وجه بضرورة التواجد الميدانى للقيادات التنفيذية بالمحافظات خاصة القطاعات الخدمية، ومراعاة تواجد أطقم ومجموعات عمل فنية وإدارية على مستوى عال من الكفاءة على مدار اليوم طوال فترة إجازة عيد الأضحى؛ لسرعة الاستجابة للمشكلات وشكاوي المواطنين.

حديقة الأزهر اللواء هشام آمنة عيد الأضحى
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