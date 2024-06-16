30 صورة ترصد احتفالات المواطنين بعيد الأضحى في حديقة الأزهر

صور ترصد مشاهد من صلاة عيد الأَضحى بدول حول العالم

أجواء مُبهجة.. 60 صورة ترصد احتفال المواطنين بعيد الأضحى في جنينة

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كتب- محمد أبو بكر:

تصوير: نادر نبيل

شهدت حديقة الأزهر، صباح اليوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024، توافد الأسر والمواطنين؛ للاحتفال بعيد الأضحى.

ورصدت "عدسة مصراوي"، احتفالات الأسر والمواطنين في حديثة الأزهر اليوم الأحد أول أيام عيد الأضحى المبارك 2024.

وكان اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وجه بضرورة التواجد الميدانى للقيادات التنفيذية بالمحافظات خاصة القطاعات الخدمية، ومراعاة تواجد أطقم ومجموعات عمل فنية وإدارية على مستوى عال من الكفاءة على مدار اليوم طوال فترة إجازة عيد الأضحى؛ لسرعة الاستجابة للمشكلات وشكاوي المواطنين.