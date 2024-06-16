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"الأوقاف": المحافظون ونوابهم يشهدون صلاة العيد ويشيدون بالتنظيم

10:52 ص الأحد 16 يونيو 2024
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    المحافظون ونوابهم يشهدون صلاة العيد
  • عرض 5 صورة
    المحافظون ونوابهم يشهدون صلاة العيد
  • عرض 5 صورة
    المحافظون ونوابهم يشهدون صلاة العيد
  • عرض 5 صورة
    المحافظون ونوابهم يشهدون صلاة العيد
  • عرض 5 صورة
    المحافظون ونوابهم يشهدون صلاة العيد

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

شهد اليوم الأحد ١٦ يونيو ٢٠٢٤م عدد من المحافظين ونوابهم صلاة عيد الأضحى المبارك ١٤٤٥هــ بالمساجد الكبرى والساحات العامة بعواصم المحافظات بكافة أنحاء الجمهورية.

وأكدت غرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة الأوقاف، أنه من خلال المتابعة المستمرة مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات الإقليمية لم يتم رصد أي مخالفات خلال أداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت في بيان لها، الأحد، أن المحافظين ونوابهم أشادوا باستعدادات وزارة الأوقاف لصلاة العيد وجهود الأئمة والواعظات في تنظيم صلاة العيد.

صلاة العيد عيد الأضحى وزارة الأوقاف
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