10 صور ترصد جاهزية حدائق الرى بالقناطر الخيرية استعدادًا لعيد الأضحى 2024

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، جاهزية حدائق الري بالقناطر الخيرية لاستقبال الزوار خلال إجازة عيد الأضحى المبارك 2024.

ونشرت "الوزارة"، عبر صفحتها على "فيسبوك"، صور ترصد جاهزية حدائق الرى بالقناطر الخيرية لاستقبال الزوار خلال إجازة عيد الأضحى المبارك 2024.

وكان الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، وجه برفع درجة الإستعداد وتفعيل غرف الطوارئ، والمتابعة المستمرة لمناسيب وتصرفات المياه وجسور المجارى المائية، والالتزام بالمناوبات، ومتابعة زراعات الأرز المخالفة، وجاهزية محطات الرفع، ورصد التعديات وإزالتها في المهد.

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