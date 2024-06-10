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بحضور وزيرة الثقافة.. المصري اليوم يحتفل بمرور 20 عاما على تأسيسه

07:23 م الإثنين 10 يونيو 2024
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كتب- محمد شاكر:

انطلق منذ قليل، حفل مؤسسة «المصري اليوم» بمناسبة مرور 20 عامًا على تأسيسها، في دار الأوبرا المصرية بالمسرح الكبير، وقدمت الحفل الإعلامية هالة سرحان.

وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري، تلا ذلك عرض فيلم تسجيلي عن بعنوان "حكاية المصري اليوم"، استعرض رحلة الجريدة منذ إنشائها وإلى الآن، وأهم الجوائز التي حصدتها الجريدة.

وذلك بحضور عدد من مشاهير المجتمع ونجومه وعلى رأسهم الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، ومؤسسي وملاك الجريدة ومنهم رجل الأعمال صلاح دياب ورجل الأعمال نجيب ساويرس، والكاتب الصحفي مجدي الجلاد رئيس تحرير المصري اليوم الأسبق، ورئيس تحرير مجموعة أونا للصحافة والإعلام التي تضم مواقع (مصراوي - يلا كورة - الكونسلتو - شيفت)، والكاتب محمد سلماوي رئيس مجلس الإدارة، وغيرهم.

وكان العدد الأول من الصحيفة صدر في 7 يونيو 2004، وخلال سنوات قليلة، أصبحت إحدى أكثر الصحف انتشارًا ومبيعًا في مصر، وأصبح موقعها الإلكتروني الأوسع انتشارًا والأكثر مصداقية لدى الجمهور.

المصري اليوم وزيرة الثقافة حفل مؤسسة المصري اليوم دار الأوبرا
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