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الأوقاف تعلن إطلاق برنامج "خطباء المستقبل"

02:31 م السبت 01 يونيو 2024

وزارة الأوقاف

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كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

قررت وزارة الأوقاف إطلاق برنامج خطباء المستقبل ليضم نخبة شديدة التميز من خطباء الأوقاف المتميزين تحت سن الخامسة والأربعين عامًا لتتعهدهم الوزارة ببرنامج علمي وتأهيلي وثقافي ومهاري متميز ، بإشراف وكيل الوزارة لشئون الدعوة ورعاية خاصة من وزير الأوقاف.

وقال الدكتور عبدالله حسن المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن البرنامج يقوم على اختيار الأئمة الشباب الأكثر تميزًا في مجال الخطابة تحت سن الخامسة والأربعين عامًا والدفع بهم في القوافل والندوات والأسابيع الدعوية والمجالات الإعلامية لصقل مواهبهم وقدراتهم العلمية والمهارية، وذلك بناء على ترشيح المديريات واجتياز الاختبارات والمقابلات المقررة لذلك.

وأشار إلى أن ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالخطباء المتميزين علميًّا ودعويًّا من الشباب.

وزارة الأوقاف برنامج خطباء المستقبل وزير الأوقاف
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