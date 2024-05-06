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مصر للطيران: 50% تخفيض علي الرحلات الدولية وفرصة للفوز بـ1000 ميل إضافى

11:06 م الإثنين 06 مايو 2024

شركة مصر للطيران

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قدمت شركة مصر للطيران تخفيض 50% لعملائها على الرحلات الدولية وذلك يوم 7 مايو، على أن يكون السفر خلال الفترة من 7 مايو حتى 31 أكتوبر 2024 مع تطبيق كافة الشروط والأحكام، احتفالًا بالعيد ٩٢ على إنشاء الشركة الوطنية مصر للطيران.

كما تقدم الشركة أيضًا فرصة للفوز بألف ميل إضافي في حالة حجز تذكرة السفر يوم 7 مايو لمسافري الرحلات الدولية فقط.

ويمكن لعملاء مصر للطيران الاشتراك في برامج "المسافر الدائم" من خلال زيارة موقعنا.

هذا المحتوى من

Asha
شركة مصر للطيران تخفيض علي الرحلات الدولية فرصة للفوز بألف ميل إضافي مسافري الرحلات الدولية فقط برامج المسافر الدائم
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