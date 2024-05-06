غرفة السياحة: غرامة وحرمان من دخول السعودية حال أداء الحج دون كارنيه "نسك"

كتب- محمد أبو بكر:

قال عاطف عجلان، عضو غرفة شركات السياحة، إن السلطات السعودية منعت دخول مكة خلال الأيام الماضية بدون تصريح.

وأضاف "عجلان"، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، الاثنين، أن الكثير من الكيانات الوهمية والسماسرة يبيعون للمواطنين تأشيرة الزيارة على أنها تصريح لأداء مناسك حج 2024.

وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أنه لن يسمح لأحد بأداء المشاعر المقدسة بدون امتلاك كارنيه نسك، مضيفًا :" كل حاج رسمي هيكون ليه كارنيه وتعريف رسمي وأسورة؛ ليثبت أنه حاج نظامي ".

وأشار إلى أن حال وُجود أي مواطن في مناطق المناسك أو محرم؛ ولا يمتلك كل ما سبق؛ يمنع من دخول المملكة العربية السعودية مدى الحياة بالإضافة إلى غرامة 50 ألف ريال.

وكشفت، وزارة الداخلية السعودية، أنه اعتبارًا من 25/ 10/ 1445 هـ الموافق 04/ 05/ 2024 م، بدء تنفيذ التعليمات المنظمة للحج بحصول المقيمين الراغبين في دخول العاصمة المقدسة على تصريح.

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