لتحسين منسوب ضخ المياه.. الجيزة : دعم قطاع "هضبة الأهرام" بمنظومة طلمبات

كتب- محمد أبو بكر:

رصدت محافظة الجيزة، شكاوى مواطني هضبة الأهرام عبر مواقع التواصل الإجتماعي والمتعلقة بضعف منسوب ضخ المياه بعددًا من المناطق بالقطاع.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أنه تم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي؛ لسرعة إنجاز عملية دعم القطاع بمنظومة طلمبات جديدة؛ لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين خلال أقرب وقت ممكن، وذلك لحين دراسة بعض المشروعات الأخرى بما يساهم في حل جميع المشكلات المتعلقة بضعف أو انقطاعات المياه.

ولفت "راشد"، بحسب بيان، اليوم السبت، إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي تقوم بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب؛ لدعم المناطق المتأثرة بقطاع هضبة الأهرام باحتياجاتهم خلال فترات ضعف أو انقطاع المياه.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن هناك مناطق مرتفعة داخل القطاع بحاجة إلى قيام ملاك العقارات بها إلى تركيب موتور مياه داخلي للعقار؛ لتسهيل عملية وصول المياه للوحدة السكنية بصورة جيدة.

وأكد المحافظ، أن هناك متابعة يومية للشكاوي الواردة من المواطنين والاستجابة لها بتوجيه المعنيين بسرعة حلها.

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