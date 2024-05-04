ما حكم تلوين البيض في عيد شم النسيم؟.. "الإفتاء" تُجيب

كتب- عمرو صالح:

كشفت دار الإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني، عن حكم تلوين البيض في أعياد الربيع "عيد شم النسيم" والذي يعد أحد طقوسه المتبعة طوال أيامه.

وقالت دار الإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني، إن يوم شم النسيم يعتبر مناسبة اجتماعية وعادة مصرية لا تمارس فيها أي أفعال مخالفة للشرع، فضلًا عن أنها لا ترتبط بأي معتقدات دينية أخرى تتعارض مع ثوابت الشريعة الإسلامية؛ ولكن ينتهزها المصريون للاحتفال بقدوم الربيع من خلال الزيارات والإجازات والخروج للمتنزهات والسفر لقضاء وقت ممتع مع الأهل والأقارب.

وأشارت "الإفتاء" إلى أن عمرو بن العاص، رضي الله عنه، كان يخطب في الناس كل عام للخروج إلى الربيع في نهاية فصل الشتاء، وبداية فصل الربيع، (أخرجه ابن عبد الحكم في "فتوح مصر والمغرب"، وابن زولاق في "فضائل مصر وأخبارها"، والدارقطني في "المؤتلف والمختلف").

وأوضحت "الإفتاء" أن الاحتفال بشم النسيم مناسبة اجتماعية ليست لها علاقة بالأديان السماوية؛ حيث احتفلت به الأمم القديمة، ولكن مع اختلاف مسمياته مثل "عيد شموس" أو "بعث الحياة"، كما احتفل البابليون والآشوريون بـ"عيد ذبح الخروف"، واحتفل اليهود بـ"عيد الفصح" أو "الخروج"، واحتفل الرومان بـ"عيد القمر"، واحتفل الجرمان بـ"عيد إستر".

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