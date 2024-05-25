العصر الذهبي للرياضة المصرية.. "شباب النواب" تهنئ النادي الأهلي بالفوز بدوري أبطال إفريقيا



كتب- نشأت علي:

هنأ الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، النادي الأهلي لفوزه ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ 12 في تاريخه بعد تغلبه علي نظيره الترجي التونسي.

وبعث رئيس لجنة الشباب، برقية تهنئة لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب والجهاز الفني والإداري واللاعبين، على الأداء المتميز الذي انتهى بهذا الفوز والتتويج الذي عكس صورة مشرفة للرياضة المصرية.



كما هنأ جماهير الأهلي الغفيرة بمناسبة الفوز، ، بتلك البطولة الغالية التي أسعدت ملايين المصريين ، وهو ما يجعل من حق تلك الجماهير الفخر بفريقها الذي حصل علي بطولة غالية تضاف الي بطولات النادي العريق.

وأكد رئيس لجنة الشباب، أن الرياضة المصرية تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ، الذي أعطى إهتماما غير مسبوقًا بالرياضة والرياضيين، وهو ما انعكس علي فوزي الأندية المصرية بأهم بطولتين علي مستوي الأندية في قارة أفريقيا.

وأشار رئيس لجنة الشباب ، الي تطلعه أن تنعكس تلك الإنجازات علي مستوي الأندية ، علي اداء المنتخب القومي ، ليحقق حلم جماهير الكرة المصرية بالصعود لمونديال كأس العالم 2026.