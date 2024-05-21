شديد الحرارة.. الأرصاد تحذير من طقس الأربعاء وتنشر التوقعات التفصيلية



القاهرة - أ.ش.أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس غدا الأربعاء، شديد الحرارة على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية ،ليلا وفي الصباح الباكر طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على باقى الأنحاء .

ويوجد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية الى شمالية غربية أما بالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين وربع المتر والرياح السطحية شمالية غربية

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 39 28

العاصمة الادارية 40 28

6 اكتوبر 39 28

بنها 38 27

دمنهور 37 25

وادى النطرون 39 26

كفر الشيخ 37 26

المنصورة 37 26

الزقازيق 39 28

شبين الكوم 39 26

طنطا 37 26

دمياط 31 22

بورسعيد 33 23

السويس 39 26

العريش 31 20

رفح 30 19

رأس سدر 37 25

نخل 37 17

كاترين 32 14

الطور 37 26

طابا 35 25

شرم الشيخ 40 27

الاسكندرية 36 23

العلمين 36 23

مطروح 35 24

السلوم 37 24

سيوة 41 26

رأس غارب 39 26

الغردقة 41 27

سفاجا 41 26

مرسى علم 40 27

شلاتين 40 27

حلايب 37 28

أبو رماد 36 27

رأس حدربة 33 28

الفيوم 40 24

بني سويف 41 25

المنيا 41 24

أسيوط 42 25

سوهاج 43 27

قنا 44 28

الأقصر 44 28

أسوان 45 29

الوادى الجديد 44 28

أبوسمبل 44 27