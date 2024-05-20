استمرار الموجة شديدة الحرارة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء



كتب- أحمد عبدالمنعم:

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الموجة شديدة الحرارة غدًا الثلاثاء على أغلب الأنحاء.

وتوقعت الأرصاد أن يسود غدًا طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على باقي الأنحاء.

وأشارت إلى أن هناك نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب البلاد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء.

وتسجل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى 38 درجة، والوجه البحري ومدن القناة 37 درجة، والسواحل الشمالية الغربية 33 درجة، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 31 درجة، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 40 درجة، و شمال الصعيد 42 درجة، وجنوب الصعيد 44 درجة.