لمشجعي الزمالك.. نصائح مهمة لتجنب "ضربة الشمس" قبل نهائي الكونفدرالية

كتب - أحمد جمعة:

في الوقت الذي أصدرت شركة تذكرتي عددا من التعليمات الخاصة بحضور جمهور الزمالك لمباراة نهضة بركان المغربي في نهائي الكونفدرالية، فإن هناك أيضا عددا من النصائح الصحية المهمة لتجنب الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري خلال التواجد بإستاد القاهرة لحضور المباراة النهائية.

كانت شركة تذكرتي شددت على الالتزام بالحضور في موعد فتح الأبواب الساعة 2 ظهرا، مؤكدة ضرورة الحضور مبكرا لتيسير عملية الدخول.

وسبق أن قالت وزارة الصحة أنه للحماية من مضاعفات ارتفاع درجات الحرارة ينبغي:

* الإكثار من شرب المياه والعصائر الطبيعية

* عدم التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة

* ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة الخفيفة فاتحة اللون

* غلق نوافذ المنازل وأماكن العمل جيدًا خلال ساعات النهار ضروري لحجب أشعة الشمس وتفادي دخول الأتربة

* الاستعانة بالمراوح والمبردات وإعادة فتح النوافذ ليلاً لتهوية الأماكن

* عدم خروج كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال من المنزل خلال ساعات ذروة الموجة الحارة إلا للضرورة

* في حالة الحاجة الضرورية إلى الخروج من المنزل ينبغي تجنب التعرض للشمس بشكل مباشر قدر الإمكان واستخدام قبعة لحماية الرأس من الحرارة وشرب الماء بكثرة قبل الشعور بالعطش

أعراض ضربات الشمس

وتظهر أعراض ضربة الشمس في صورة:

* ارتفاع في درجة حرارة الجسم

* إحمرار في الوجه

* جفاف في الجلد

* التهاب في العين

* حدوث إجهاد عام يصاحبه صداع وتقلصات عضلية

* الشعور بدوار مع قيء

* الشعور بالهذيان يؤدي إلى فقدان الوعي مع سرعة في النبض وتنفس غير طبيعي

وأكدت أنه عند ظهور هذه الأعراض يجب استشارة الطبيب فورا.

أما فيما يخص الإجهاد الحراري، فتشمل أعراضه:

* الصداع

* الدوخة

* التشنجات في القدمين واليدين

* التعرق المفرط مع شحوب ورطوبة الجلد

* الغثيان أو فقدان الشهية

* سرعة النبض

* ارتفاع درجة حرارة الجسم إلى 38 درجة

* العطش الشديد

* فقدان الوعي

وكشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن ارتفاع كبير لدرجات الحرارة خلال الأسبوع الحالي، موضحة أن الدرجة العظمى على القاهرة الكبرى سجلت أمس 39 درجة.

وأوضحت أن ارتفاع درجات الحرارة يعود لوجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا والذي سبب تحركا كبيرًا في درجات الحرارة، مشيرة إلى أن الكتل معظمها هوائية صحراوية وبدرجات حرارة مرتفعة.