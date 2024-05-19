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إقبال كبير في حفل افتتاح Boom Room أول مركز ترفيهي للشباب في مصر بمدينتي- صور

11:54 ص الأحد 19 مايو 2024
  • عرض 15 صورة
    حفل افتتاح Boom Room
  • عرض 15 صورة
    حفل افتتاح Boom Room
  • عرض 15 صورة
    حفل افتتاح Boom Room
  • عرض 15 صورة
    حفل افتتاح Boom Room
  • عرض 15 صورة
    حفل افتتاح Boom Room
  • عرض 15 صورة
    حفل افتتاح Boom Room
  • عرض 15 صورة
    حفل افتتاح Boom Room
  • عرض 15 صورة
    حفل افتتاح Boom Room
  • عرض 15 صورة
    حفل افتتاح Boom Room
  • عرض 15 صورة
    حفل افتتاح Boom Room
  • عرض 15 صورة
    حفل افتتاح Boom Room
  • عرض 15 صورة
    حفل افتتاح Boom Room
  • عرض 15 صورة
    حفل افتتاح Boom Room
  • عرض 15 صورة
    حفل افتتاح Boom Room
  • عرض 15 صورة
    حفل افتتاح Boom Room

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أحيت الفنانة المتألقة روبي وعدد من نجوم الغناء حفلا كبيرا في أوبن أير مول مدينتي، وذلك بمناسبة افتتاح Boom Room ، أول مركز ترفيهي اجتماعي للشباب في مصر بمدينتي .

شهد الحفل حضورا كبيرا للجمهور من سكان مدينتي، واستمتعوا بفقرات الحفل المتنوعة التي قدمها النجوم عزيز مرقة وعفروتو وتسنيم العايدي أبو الأنوار، وايضا الفنانة روبي التي قامت بغناء أشهر أغانيها وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير .

يشار إلى أنه تم افتتاح Boom Room للجمهور السبت الماضي ١٨ مايو، وهو المركز الترفيهي الاجتماعي الأول من نوعه في مصر، حيث يتضمن ألعابا جديدة وأنشطة ترفيهية واجتماعية مخصصة للفئات العمرية من الشباب ومنتصف العمر، ليكون نقطة جذب ووجهة مفضلة للشباب على غرار أكبر المراكز الترفيهية الاجتماعية في العالم مثل Top Golf في دبي و Flight Club في انجلترا .

وتبلغ مساحة "Boom Room" ألفين متر مربع، وتضم عدة أنشطة مبتكرة لأول مرة في الشرق الأوسط بالإضافة إلى المسرح الرئيسي Main Stage الذي تجرى عليه يومياً العروض الفنية والثقافية، فضلا عن مطعم Pablo & عبده.

حفل افتتاح Boom Room مركز ترفيهي للشباب مدينتي
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