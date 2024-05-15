للمستحقين والمحاصرين في غزة.. بيت الزكاة يطلق حملة كبرى لصك الأضحية البلدي -تفاصيل

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كتب- مصراوي:

أعلن بيت الزكاة والصدقات تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إطلاق حملة "صك الأضحية" لعام 2024، تحت شعار "أرضِ ربَّكَ وأطعمْ مستحقًا"؛ بهدف التيسير على المضحين من داخل مصر وخارجها، وإنابة البيت في أداء شعيرة الأضحية؛ لوصول لحومها إلى المستحقين من الأُسَر الأولى بالرعاية في القرى والنجوع الأشد احتياجًا في أنحاء الجمهورية، وإلى أشقائنا الفلسطينيين في غزة.

وأوضح بيان صادر عن بيت الزكاة والصدقات، اليوم الأربعاء، أن قيمة صك اللحوم البلدية من الأبقار والجاموس 11.000 جنيه، و(235 دولارًا)، أو (220 يورو) للراغبين في أداء شعيرة الأضحية من خارج مصر؛ حيث يصل متوسط وزن الأبقار والجاموس 450كجم، وقيمة صك الأغنام (خروف برقي) 12.500 جنيه، و265 دولارًا، أو 245 يورو؛ للراغبين في أداء شعيرة الأضحية من خارج مصر، حيث يصل متوسط وزن الخروف ٦٥ كجم.

وأكد بيت الزكاة والصدقات أن اختيار الأضحية يتم وفق الشروط الشرعية، بإشراف لجنة شرعية وأطباء بيطريين، حيث تبدأ مواعيد الذبح من بعد صلاة عيد الأضحى المبارك حتى غروب شمس اليوم الرابع للعيد (ثالث أيام التشريق).

وأضاف البيان أن توزيع لحوم الأضاحي على المستحقين، يتم وَفق قوائم بحث ميدانية دقيقة على مستوى الجمهورية، وإلى قطاع غزة من خلال القوافل الإغاثية ضمن الحملة العالمية التي أطلقها بيت الزكاة والصدقات تحت شعار (أغيثوا غزة).