صحة النواب توافق على تخصيص مبلغ 50 مليون جنيه لموازنة المستشفيات النفسية

كتب- نشأت علي:

وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب على تخصيص مبلغ 50 مليون جنيه كمخصص إضافي في موازنة العام المالي الجديد 2024-2025 لمستشفيات الصحة النفسية.

وبلغت قيمة المقدر من الاستخدامات الخاصة بمستشفيات الصحة النفسية للسنة المالية 2024-2025 نحو مليار جنيه و477 مليون و880 ألف جنيه مقابل مليار و120 مليون و400 ألف جنيه للعام المالي الجاري 2023-2024.

كما بلغت قيمة الاستخدامات الخاصة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي للسنة المالية 2024-2025 بنحو 322 مليون و850 ألف جنيه مقابل 256.025 ألف جنيه للعام المالي 2023-2024.

يشار إلى أن لجنة الشؤؤون الصحية بمجلس النواب تناقش اليوم الثلاثاء، مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، فيما يخص: ديوان عام وزارة الصحة والسكان، الأمانة العامة للصحة النفسية، المؤسسة العلاجية، أمانة المراكز الطبية المتخصصة، مراكز تطوير خدمات بنوك الدم، صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.