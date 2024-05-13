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وزير التعليم العالي: موازنة الوزارة 117 مليار جنيه.. بزيادة 52 مليارًا عن العام الماضي -تفاصيل

04:31 م الإثنين 13 مايو 2024

أيمن عاشور

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كتب- نشأت علي:

قال د.أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن التوجيهات الرئاسية في الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٤- ٢٠٢٥ أولت اهتمامًا كبيرًا بقطاع الصحة والتعليم.

وأشار عاشور إلى أن موازنة التعليم العالي والبحث العلمي شهدت طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة؛ حيث وصل إجمالي الموازنة إلى ١١٧ مليار جنيه؛ بزيادة ٥٢ مليار جنيه عن العام الماضي، منها ٥.٢ مليار جنيه للبحث العلمي.

جاء ذلك خلال انعقاد لجنة التعليم والبحث العلمي، برئاسة د.سامي هاشم؛ لمناقشة مشروع موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، للعام المالي الجديد.

وأشار وزير التعليم العالي إلى أنه تم تخصيص ٧٦ مليار جنيه من الموازنة لصالح ٢٧ جامعة حكومية في مختلف محافظات الجمهورية، وأن إقليم القاهرة الكبرى يستحوذ على ٢٢ مليار جنيه منها.

ونوه وزير التعليم العالي بأن المستشفيات الجامعية تقوم بدور فعال في تقديم الخدمات الطبية؛ حيث تقدم خدمات لكل شرائح المجتمع في ظل ارتفاع تكلفة العلاج، وتستحوذ المستشفيات الجامعية بإقليم القاهرة الكبرى على ١٢.٥ مليار جنيه، والإسكندرية ٢.٦ مليار جنيه، وإقليم أسيوط ٣.٣ مليار جنيه، والدلتا ٧ مليارات جنيه.

أيمن عاشور وزير التعليم العالي موازنة التعليم العالي
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