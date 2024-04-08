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BBC

تعذر رؤية الهلال.. مركز الفلك يعلن أول أيام عيد الفطر 2024

11:40 ص الإثنين 08 أبريل 2024
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كتب- محمد نصار:

أعلن مركز الفلك الدولي، أن رؤية هلال شهر شوال، اليوم الإثنين مستحيلة من جميع مناطق العالم الإسلامي.

وقال د. شوكت عودة، رئيس المركز، في تصريحات له، إن رؤية الهلال مستحيلة بسبب غروب القمر قبل الشمس وبسبب حدوث الاقتران بعد غروب الشمس.

وأضاف المركز، أن رؤية الهلال يوم غدًا الثلاثاء ممكنة بالعين المجردة من العديد من مناطق العالم الإسلامي.

وذكر مركز الفلك الدولي، أن بعد غد الأربعاء الموافق 10 أبريل، يوافق أول أيام عيد الفطر باعتماد رؤية الهلال.

وفي سياق متصل، تستطلع دار الإفتاء المصرية، هلال شهر شوال 1445 هجريًا بعد مغرب اليوم الاثنين.

رؤية الهلال مركز الفلك الدولي هلال شهر شوال أول أيام عيد الفطر عيد الفطر

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