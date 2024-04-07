إعلان

BBC

بالصور.. مجلس أمناء الحوار الوطنى يشارك فى حفل إفطار الأسرة المصرية

01:27 ص الأحد 07 أبريل 2024
  • عرض 18 صورة
    مجلس أمناء الحوار الوطنى يشارك فى حفل إفطار الأسرة المصرية (12)
  • عرض 18 صورة
    مجلس أمناء الحوار الوطنى يشارك فى حفل إفطار الأسرة المصرية (2)
  • عرض 18 صورة
    مجلس أمناء الحوار الوطنى يشارك فى حفل إفطار الأسرة المصرية (4)
  • عرض 18 صورة
    مجلس أمناء الحوار الوطنى يشارك فى حفل إفطار الأسرة المصرية (1)
  • عرض 18 صورة
    مجلس أمناء الحوار الوطنى يشارك فى حفل إفطار الأسرة المصرية (5)
  • عرض 18 صورة
    مجلس أمناء الحوار الوطنى يشارك فى حفل إفطار الأسرة المصرية (7)
  • عرض 18 صورة
    مجلس أمناء الحوار الوطنى يشارك فى حفل إفطار الأسرة المصرية (6)
  • عرض 18 صورة
    مجلس أمناء الحوار الوطنى يشارك فى حفل إفطار الأسرة المصرية (9)
  • عرض 18 صورة
    مجلس أمناء الحوار الوطنى يشارك فى حفل إفطار الأسرة المصرية (3)
  • عرض 18 صورة
    مجلس أمناء الحوار الوطنى يشارك فى حفل إفطار الأسرة المصرية (8)
  • عرض 18 صورة
    مجلس أمناء الحوار الوطنى يشارك فى حفل إفطار الأسرة المصرية (10)
  • عرض 18 صورة
    مجلس أمناء الحوار الوطنى يشارك فى حفل إفطار الأسرة المصرية (14)
  • عرض 18 صورة
    مجلس أمناء الحوار الوطنى يشارك فى حفل إفطار الأسرة المصرية (11)
  • عرض 18 صورة
    مجلس أمناء الحوار الوطنى يشارك فى حفل إفطار الأسرة المصرية (13)
  • عرض 18 صورة
    مجلس أمناء الحوار الوطنى يشارك فى حفل إفطار الأسرة المصرية (16)
  • عرض 18 صورة
    مجلس أمناء الحوار الوطنى يشارك فى حفل إفطار الأسرة المصرية (18)
  • عرض 18 صورة
    مجلس أمناء الحوار الوطنى يشارك فى حفل إفطار الأسرة المصرية (15)
  • عرض 18 صورة
    مجلس أمناء الحوار الوطنى يشارك فى حفل إفطار الأسرة المصرية (17)
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد سامي:

شارك أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى في حفل إفطار الأسرة المصرية، بحضور وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك تحت مظلة الجمهورية الجديدة وبمساحات مشتركة أوجدها الحوار الوطني، وبحضور كافة أطياف الشعب المصري.

وأوضح الحوار الوطني على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الرئيس السيسي وجه باستكمال وتعميق الحوار الوطني ليكون حالة حوارية بين كافة فئات الشعب المصرية لإعطاء الحق للجميع بالتحاور وطرح الرؤى والأفكار المختلفة.

ومن بين الحضور الدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى، والمستشار محمود فوزى رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، بالإضافة للمرشحين السابقين للرئاسة فريد زهران ئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد.

كما شهد حفل إفطار الأسرة المصرية، مشاركة واسعة من سياسيين وإعلاميين ورموز مجتمعية.

الحوار الوطنى حفل إفطار الأسرة المصرية ضياء رشوان الرئيس عبدالفتاح السيسي

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
نشرة منتصف الليل|رسالة السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية.. ومواعيد المترو والقطار الخفيف في عيد الفطر

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

بعد 120 ساعة في غيابة الجُب.. انتشال جثمان "ريان المنيا" من بئر الصحراء
مجدي الجلاد: مبارك عاش ومات وطنيًا وهذه حقيقة وفاة عمر سليمان
نعش أبيض ومصلية جمال مبارك وحزن زكريا عزمي.. 10 مشاهد من تشيع جثمان فتحي سرور
90 مقترحا.. السيسي عن دعم الاصلاح السياسي: "عندنا فرصة أكبر"
استفتاء مصراوي| صوّت للأفضل في دراما رمضان 2024 "مسلسلات ونجوم وصناع"