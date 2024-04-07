بالصور.. مجلس أمناء الحوار الوطنى يشارك فى حفل إفطار الأسرة المصرية

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كتب- محمد سامي:

شارك أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى في حفل إفطار الأسرة المصرية، بحضور وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك تحت مظلة الجمهورية الجديدة وبمساحات مشتركة أوجدها الحوار الوطني، وبحضور كافة أطياف الشعب المصري.

وأوضح الحوار الوطني على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الرئيس السيسي وجه باستكمال وتعميق الحوار الوطني ليكون حالة حوارية بين كافة فئات الشعب المصرية لإعطاء الحق للجميع بالتحاور وطرح الرؤى والأفكار المختلفة.

ومن بين الحضور الدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى، والمستشار محمود فوزى رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، بالإضافة للمرشحين السابقين للرئاسة فريد زهران ئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد.

كما شهد حفل إفطار الأسرة المصرية، مشاركة واسعة من سياسيين وإعلاميين ورموز مجتمعية.