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BBC

مجدي الجلاد يروي باكيًا اللحظات الأخيرة في حياة والدته

01:17 ص الأحد 07 أبريل 2024
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كتب- حسن مرسي:

انتابت الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة أونا للصحافة والإعلام التي تضم مواقع (مصراوي - يلا كورة - الكونسلتو - شيفت)، حالة من الحزن العميق حينما تذكر لحظات وفاة والدته.

خلال حواره مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج "أسرار" على شاشة النهار، أوضح الجلاد باكيًا أن والدته كانت مصابة بسرطان في المعدة وفي مرحلة متأخرة، وكانت تخفي مرضها عن الجميع حتى تتمكن من أداء رسالتها تجاه أبنائها، مشيرًا إلى أنها لم تخبرنا بذلك إلا بعد زفاف شقيقته الصغرى، وطلبت ليلة الزواج نقلها إلى المستشفى.. كانت يرحمها الله تريد إتمام زواج أصغر بنت لها، ثم تخبرنا بمرضها الشديد.

الجلاد أضاف أن والدته ظلت في المستشفي لـ11 يومًا وكان أخر طلب لها خلال تقليها العلاج هو مساعدتها على آداء الصلاة التي داومت عليها طيلة حياتها، متابعًا: "أوصتني قبل وفاتها بالحفاظ على حب الناس وافتقدت حنانها تجاهي".

برنامج "أسرار" تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يوميا خلال شهر رمضان، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، وتستضيف خلاله عددا من نجوم الفن والإعلام والرياضة والسياسة في مصر.

مجدي الجلاد برنامج أسرار الإعلامية أميرة بدر

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