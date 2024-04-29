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BBC

بتكلفة 10 ملايين جنيه.. مصدر: طريق "التنمية المحلية" بسقارة كان متهالكًا وبدأنا رصفه وتطويره -(صور وفيديو)

06:28 م الإثنين 29 أبريل 2024
  • عرض 12 صورة
    طريق التنمية المحلية بسقارة
  • عرض 12 صورة
    طريق التنمية المحلية بسقارة
  • عرض 12 صورة
    طريق التنمية المحلية بسقارة
  • عرض 12 صورة
    طريق التنمية المحلية بسقارة
  • عرض 12 صورة
    طريق التنمية المحلية بسقارة
  • عرض 12 صورة
    طريق التنمية المحلية بسقارة
  • عرض 12 صورة
    طريق التنمية المحلية بسقارة
  • عرض 12 صورة
    طريق التنمية المحلية بسقارة
  • عرض 12 صورة
    طريق التنمية المحلية بسقارة
  • عرض 12 صورة
    طريق التنمية المحلية بسقارة
  • عرض 12 صورة
    طريق التنمية المحلية بسقارة
  • عرض 12 صورة
    طريق التنمية المحلية بسقارة

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كتب- محمد أبو بكر:

قال مصدر في محافظة الجيزة، إن طريق مركز التنمية المحلية بسقارة يتم رصفه حاليًا بطول كيلو ونصف متر وعرض 11 متر.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي": الطريق كان متهالك ومتكسر وصعب السير عليه، وتم البدء في أعمال تطويره ورصفه ورفع كفائته.

وأوضح المصدر، أنه حتى الآن تم إنشاء الطبقة الرابطة للرصف وبعد ذلك يتم عمل الطبقة السطحية.

وتابع المصدر، أن التكلفة الإجمالية للمشروع 10 مليون جنيه، ويربط هذا الطريق مع طريق سقارة بالمريوطية.

وأكد المصدر، أن الأعمال تأتي ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة وتطوير الطرق والمحاور المرورية المؤدية للمتحف المصري الكبير.


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طريق التنمية المحلية بسقارة سقارة رصف الطرق
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