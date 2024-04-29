أمطار وبرودة.. مفاجأة في طقس الـ 6 أيام المقبلة

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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس بداية من غدا الاثنين وحتى يوم السبت المقبل.

وقالت الهيئة، يسود طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء معتدل على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

طقس الاثنين والثلاثاء:

- شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

- نشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

طقس الأربعاء:

نشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

الطقس من الخميس إلى السبت:

نشاط رياح على على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.