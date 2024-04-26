تقتصر على الوفود الأمنية.. مصدر ينفي حدوث لقاءات بين مسئولين مصريين وإسرائليين

كتب- محمد أبو بكر:

نفى مصدر رفيع المستوى، ما تداولته وسائل إعلامية حول لقاءات مُخططة لمسئولين مصريين مع إسرائيليين، مؤكدًا أن الاتصالات بين مصر وإسرائيل حول الهدنة تقتصر على الوفود الأمنية فقط.

وقال المصدر لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن الاتصالات المصرية تتم مع جميع الأطراف بهدف التوصل إلى هدنة ووقف الحرب في قطاع غزة وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن مصر حذَّرت مرارًا من التداعيات الخطيرة حال عزم إسرائيل اقتحام رفح الفلسطينية.