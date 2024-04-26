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BBC

تقتصر على الوفود الأمنية.. مصدر ينفي حدوث لقاءات بين مسئولين مصريين وإسرائليين

02:10 م الجمعة 26 أبريل 2024

القاهرة الإخبارية

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كتب- محمد أبو بكر:

نفى مصدر رفيع المستوى، ما تداولته وسائل إعلامية حول لقاءات مُخططة لمسئولين مصريين مع إسرائيليين، مؤكدًا أن الاتصالات بين مصر وإسرائيل حول الهدنة تقتصر على الوفود الأمنية فقط.

وقال المصدر لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن الاتصالات المصرية تتم مع جميع الأطراف بهدف التوصل إلى هدنة ووقف الحرب في قطاع غزة وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن مصر حذَّرت مرارًا من التداعيات الخطيرة حال عزم إسرائيل اقتحام رفح الفلسطينية.

مصر وإسرائيل القاهرة الإخبارية الشعب الفلسطيني إسرائيل عزم إسرائيل اقتحام رفح قطاع غزة طوفان الأقصى
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