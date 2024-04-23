"مياه الجيزة": صرف مكافأة تحصيل عن شهر فبراير 2024 للعاملين

كتب- محمد أبو بكر:

وجه المهندس منصور بدوى إبراهيم، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة والعضو المنتدب، الشكر إلى العاملين بالشركة على ما بذلوه من مجهود خلال الفترة السابقة، أملًا بذل مزيد من الجهد والعمل على زيادة نسب التحصيل من الإصدارات الحالية والمتأخرات في ضوء التوصيات الصادرة من الشركة القابضة والجهاز المركزي للمحاسبات.

وبحسب منشور للشركة، حصل عليه مصراوي، تقرر منح مكافأة تحصيل عن شهر فبراير 2024، على النحو الآتي:

* حصة القطاع التجاري هرم وجنوب مبلغ 1510000 "فقط مليون وخمسمائة وعشرة ألف جنيهًا".

* حصة القطاع التجاري كيت كات وشمال: 1427000 "فقط مليون وأربعمائة سبعة وعشرون ألف جنيهًا".

* حصة مراجعة الإيرادات: 100000 "مائة ألف جنيهًا".

* حصة باقي العاملين بالشركة: 6933000,00 "فقط ستة ملايين تسعمائة وثلاثة وثلاثون ألف جنيهًا"، توزع على باقي قطاعات الشركة على النحو الآتي:

* لا يتم إعادة توزيع ما تبقى من حصص العاملين على باقي العمالة بكل جهة.

* يدون "بمعرفة الجهة"، على يوميات التحصيل والإجازات التي حصل عليها كل عامل خلال الشهر.

* مكافأة نواب الرئيس والمستشارين ورؤساء القطاعات حسب تقدير المهندس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

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