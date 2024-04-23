برلماني يطالب الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز للتأكد من خفض الأسعار

كتب- نشأت علي:

أكد النائب شحاتة أبو زيد وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، على وجود تحركات جادة من الحكومة وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لخفض أسعار السلع الأساسية وإحساس المواطن بها، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد انخفاضا ملحوظا في أسعار السلع.

وأضاف النائب شحاته أبو زيد، في بيام له اليوم، أن هناك توجيهات رئاسية بخفض الأسعار وبمواصلة التعاون المكثف مع القطاع الخاص في إطار«مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية»، وتذليل أي عقبات قد تواجه التنفيذ بهدف التخفيف من أعباء المواطنين.

وأشار وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن الحكومة المصرية اتخذت خلال الشهور الماضية العديد من الإجراءات لضبط الأسواق، وفرض رقابة على التجار لضمان توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة، مؤكدا أن الرئيس السيسي أكد أكثر من مرة على ضرورة توفير السلع الغذائية للمواطنين.

وطالب النائب شحاته أبو زيد، الحكومة بتشديد الرقابة وإحكام السيطرة على الأسواق والمخابز للتأكد من خفض الأسعار، حتى يشعر المواطن إجراءات ما تخذته الحكومة لخفض الأسعار، موضحا أن تحركات الحكومة لخفض الأسعار تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.