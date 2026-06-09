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مؤشرات البورصة تواصل الارتفاع بختام تعاملات جلسة اليوم

كتب : ميريت نادي

04:44 م 09/06/2026

البورصة المصرية

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ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.95% عند مستوى 52374 نقطة، بختام جلسة اليوم الثلاثاء.


وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.54%، وانخفض مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.31%.


تعاملات المصريين والأجانب والعرب على شراء الأسهم


وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 69.5 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 99.3 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 29.7 مليون جنيه.


وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض بنسبة 0.54% عند مستوى 51882 نقطة، بختام جلسة أمس الاثنين.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا في جلسة البورصة اليوم


ارتفع سهم تايكون انفستمنتس هولدنج بنسبة 19.97%، ليغلق على سعر 18.62 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 15.52 جنيه.


وصعد سهم ارابيا انفستمنتس هولدنج بنسبة 19.58%، ليغلق على سعر 45 قرشًا للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 38 قرشًا.


وزاد سهم العالمية للاستثمار والتنمية بنسبة 13.07%، ليغلق على سعر 6.92 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 6.12 جنيه.


وارتفع سهم المصرية للمنتجعات السياحية بنسبة 12.94%، ليغلق على سعر 19.9 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 17.62 جنيه.


وصعد سهم اجواء للصناعات الغذائية – مصر بنسبة 11.53%، ليغلق على سعر 150.56 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 135 جنيهًا.


الأسهم الأكثر انخفاضا في جلسة البورصة اليوم


انخفض سهم الشمس للاسكان والتعمير بنسبة 4.15%، ليغلق على سعر 12.94 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 13.5 جنيه.


وتراجع سهم العامة لمنتجات الخزف والصيني بنسبة 2.71%، ليغلق على سعر 25.49 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 26.2 جنيه.


وانخفض سهم سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 2.31%، ليغلق على سعر 11.82 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 12.1 جنيه.


وتراجع سهم بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية بنسبة 2.26%، ليغلق على سعر 37.22 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 38.08 جنيه.


وهبط سهم مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية بنسبة 2.25%، ليغلق على سعر 1.74 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 1.78 جنيه.

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