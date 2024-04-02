رئيس هيئة الدواء يلتقي رئيس وممثلي شعبة الأدوية بالغرف التجارية

كتب- أحمد جمعة:

التقى الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، وعدد من قيادات الهيئة من بينهم الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس الهيئة، والدكتورة رشا زيادة، مساعد رئيس الهيئة لشئون التطوير الفني وتنمية القدرات، الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، والوفد المرافق له من أعضاء الشعبة، وذلك بمقر الهيئة بالمعادي.

وعقب ذلك تم عقد اجتماع آخر آخر بحضور الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وعدد من قيادات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، وعدد من ممثلي قطاع الصناعة، وتم خلال اللقاءين مناقشة عدد من الموضوعات التي تهم شركاء الصناعة لدعم القطاع الدوائي.

من جانبه أعرب الدكتور علي الغمراوي، عن سعادته بالتواصل الدائم والفعال بين الهيئة والشعبة في ظل التحديات والتطورات التي يواجهها القطاع الدوائي، مشيرًا إلى أن الهيئة تسعى إلى التعاون مع شركاء الصناعة لتخطي التحديات التي يواجهها القطاع الصيدلي.

فيما أكد الدكتور طارق الهوبي، على انفتاح هيئتي الدواء المصرية والقومية لسلامة الغذاء على التعاون بما يضمن المصلحة العامة، ويدعم اقتصاديات شركاء القطاع الصيدلي بشكل عام، مشيرًا إلى حرص الهيئتين على استمرار التعاون والتنسيق الدائم.

وأشار الدكتور أيمن الخطيب، إلى أهمية تدعيم أواصر التعاون بين الهيئة والشعبة، وفتح أبواب الحوار الدائم، بما يدفع بالقطاع الصيدلي ويضمن المصلحة العامة.

وأكد الدكتور جمال الليثي، على أهمية التعاون بين هيئتي الدواء المصرية والقومية لسلامة الغذاء، بما يؤدي إلى دعم الصناعة، مضيفًا أن ذلك يأتي في صالح المريض المصري.

يأتي ذلك في ضوء سعى هيئة الدواء المصرية الدائم والمستمر نحو تحقيق أهداف الأمن الدوائي المصري، وتحقيق التواصل الفعال مع شركاء الصناعة؛ بما يخدم خطط الدولة التنموية، وكذا التأكيد على دعمها للجهود الوطنية، وتوطين الصناعات الدوائية بمصر.