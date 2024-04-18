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البرودة راجعة.. الأرصاد تُحذر المواطنين ونصائح لمرضى الحساسية

11:36 ص الخميس 18 أبريل 2024
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كتب- محمد أبو بكر:

حذرت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين من الانخداع في ارتفاع درجات الحرارة خاصة وأن فصل الربيع دائمًا ما يشهد تقلبات جوية وعدم استقرار في أحوال الطقس.

وأضافت منار غانم، في تصريحات إلى "مصراوي"، أنه يجب متابعة النشرات الجوية بصورة يومية، وعدم تخفيف الملابس بشكل مبالغ فيه خاصة خلال فترات الليل المتأخر والصباح الباكر؛ لأن البرودة ستعود مجددًا في فترات الليل خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه يمكن تخفيف الملابس قليلًا خلال فترات النهار، وبالنسبة لمرضى الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية، يجب ارتداء الكمامة فورًا في حالة وجود أتربة ورمال مثارة.

وأشارت إلى ضرورة القيادة بحذر وهدوء واتباع تعليمات المرور أثناء وجود أتربة أو أية ظواهر جوية من شأنها التأثير على الرؤية الأفقية.

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الطقس مرضى الحساسية درجات الحرارة
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