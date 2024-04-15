هل يمكن أن تسبب الأدوية زيادة في الوزن؟

كتب- أحمد جمعة:

كشفت هيئة الدواء المصرية، حقيقة تسبب بعض الأدوية في زيادة الوزن.

وقالت الهيئة في منشور توعوي، الإثنين، إن "بعض الأدوية من الممكن أن تسبب زيادة في الوزن، مثل الستيرويدات، ومضادات الذهان، ومضادات الاكتئاب، والأدوية المضادة للتشنجات، والأدوية المستخدمة لتقليل مستويات سكر الدم".

ونصحت هيئة الدواء بضرورة سؤال الصيدلي عن الآثار الجانبية المحتملة لأي دواء جديد، بما في ذلك زيادة الوزن.

وفي سياق آخر، قدمت هيئة الدواء بعض النصائح لإنقاص الوزن، والتي تشمل:

- تناول سعرات حرارية أقل والتحرك أكثر.

-خصص وقتًا كافيًا لممارسة الرياضة.

-اختر وجبات خفيفة صحية.

-خطط لوجبات صحية.

-توخَ الحذر عند تناول الطعام بالخارج.

-تعلم عدم الإفراط في تناول الطعام، من خلال اتباع نظام الحصص الغذائية، واستخدام أطباق وأكواب أصغر، تناول كوبًا أو كوبين من الماء قبل الأكل.