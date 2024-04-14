طقس الـ6 أيام المقبلة.. "الأرصاد": رياح وشبورة وموجة حارة بهذا التوقيت

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"الأرصاد": موجة حارة بدءًا من الغد وحتى هذا الموعد

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام القادمة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وفقًا لـ"الأرصاد"، فإن حالة الطقس خلال الـ6 أيام القادمة، تشهد عددًا من الظواهر الجوية المختلفة، منها نشاط للرياح على مناطق مختلفة.

وذكرت "الهيئة"، أنه اعتبارًا من الأحد 14 أبريل 202 وحتى الجمعة 19 أبريل 2024، تشهد البلاد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كل الأنحاء.

ويرصد "مصراوي"، حالة الطقس خلال الـ6 أيام القادمة، كما يلي:

حالة الطقس الأحد 14 أبريل 2024

توقعت "الأرصاد"، أن طقس اليوم الأحد 14 أبريل 2024، يشهد، نشاط للرياح، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء والبلاد، على فترات متقطعة.

وأفادت "الهيئة" أن الأحوال الجوية، تشهد، شبورة مائية من الرابعة صباحًا وحتى الثامنة صباحًا تقريبًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة على مناطق من الوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة.

حالة الطقس الإثنين 15 أبريل 2024

قالت "الأرصاد"، إن حالة الطقس الإثنين القادم، تشهد، شبورة مائية من الرابعة صباحًا وحتى الثامنة صباحًا تقريبًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومناطق من الوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة وجنوب سيناء والبلاد، على فترات متقطعة.

وأضافت "الهيئة"، أن طقس الإثنين القادم، يشهد نشاطًا للرياح، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء والبلاد، على فترات متقطعة.

حالة الطقس الثلاثاء 16 أبريل 2024

أوضحت "الأرصاد"، أن حالة الطقس الثلاثاء القادم 16 أبريل 2024، يشهد، شبورة مائية من الرابعة صباحًا وحتى الثامنة صباحًا تقريبًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومناطق من الوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة وجنوب سيناء والبلاد، على فترات متقطعة.

حالة الطقس الأربعاء 17 أبريل 2024

أشارت "الهيئة"، إلى أن طقس الأربعاء القادم 17 أبريل 2024، يشهد، نشاط رياح، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، على فترات متقطعة.

حالة الطقس الخميس 18 أبريل 2024 والجمعة 19 أبريل 2024

تابعت "الأرصاد"، أن حالة الطقس الخميس 18 أبريل 2024 والجمعة 19 أبريل 2024، تشهد، نشاط للرياح، على مناطق من السواحل الشمالية، على فترات متقطعة.

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