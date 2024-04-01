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BBC

وزير التعليم يطمئن على المرضى الفلسطينيين في مستشفى "الناس"

04:57 م الإثنين 01 أبريل 2024

الدكتور رضا حجازي

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كتب- محمد فتحي:

اطمأن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال زيارة تفقدية إلى مستشفى "الناس"، اليوم الإثنين، على الأطفال من المرضى الفلسطينيين الذين يتم علاجهم في المستشفى جنبا إلى جنب مع أشقائهم من مصر.

واطمأن الوزير على ما يتم تقديمه لهم من أوجه الدعم النفسي والمعنوي، كما تفقد بعض الحالات المرضية للأطفال ممن يستعدون للجراحة وآخرون في مرحلة النقاهة ما بعد العمليات الجراحية.

وتفقد الوزير بعض الحالات المرضية للأطفال ممن يستعدون للجراحة وآخرون في مرحلة النقاهة ما بعد العمليات الجراحية.

الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم مستشفى الناس المرضى الفلسطينيين

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