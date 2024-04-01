نشرة منتصف الليل| تفاصيل صادمة بشأن رمضان صبحي.. ومبادرة لتخفيض أسعار الفراخ والبيض

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية من مساء أمس الأحد على النحو التالي:

الرئيس السيسي يهنئ عباس بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، هنأه خلاله بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، متمنياً لها التوفيق في تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.

وقال المستشار الدكتور أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي أكد حرص مصر الدائم على مواصلة تقديم كافة أوجه الدعم للشعب والقيادة الفلسطينية.

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"مَسكن"| بدء الحجز الإلكتروني لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها للأفراد

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه سيبدأ غدًا الإثنين 1/4/2024، ولمدة شهرَين، حتى يوم الخميس الموافق 30/5/2024، الحجز الإلكتروني بالطرح الرابع للتخصيص الفوري، لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها للأفراد "مَسكن"، بنظام الطرح الدائم؛ بهدف القضاء على ظاهرة سماسرة الأراضي.

وأوضح وزير الإسكان أن الطرح يأتي في ضوء موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على الإتاحة الدائمة لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها، للحجز الفوري من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للحجز (https://reserve.newcities.gov.eg)، بهدف توفير قطع الأراضي للمواطنين الراغبين في بناء مسكنهم الخاص، بشكل دائم ومُيسر، ودون أية أسبقية سواء (للدخول للموقع، أو تحويل جدية الحجز، أو حجز قطعة الأرض).

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تصل لـ 35 درجة.. الأرصاد تعلن طقس الاثنين بدرجات الحرارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الاثنين، حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضافت الهيئة، أن الطقس يكون دافئ على السواحل الشمالية لطيف ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

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الإيقاف 4 سنوات.. مدير "مكافحة المنشطات" تكشف لمصراوي تفاصيل صادمة بشأن رمضان صبحي

كشفت الدكتورة إيمان جمعة، المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "النادر"، تفاصيل أزمة اللاعب رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز وحقيقة تناوله منشطات.

وقالت الدكتورة إيمان في تصريح لمصراوي، إن ما حدث مع رمضان صبحي ليس معناه عينة إيجابية أو سلبية، لكنه انتهاكًا لقواعد المنشطات وفقًا للمادة 2.5 من الكود الدولي، وهي تلاعب.

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20 صورة جوية وأرضية ترصد أعلى كوبري في مصر.. ارتفاعه 80 مترًا وينفذ بهذه المنطقة

تتقدم أعمال تنفيذ كوبري خور مايو، أعلى كوبري في مصر من حيث ارتفاعات الأعمدة والتي تصل بعض أعمدته إلى ارتفاع 80 مترًا.

ويعتبر كوبري خور مايو جزءًا أساسيًا من مشروع الخط الأول لشبكة القطار الكهربائي السريع، الذي يمتد من العين السخنة إلى العلمين ومطروح.

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بداية من هذا الموعد.. "منتجي الدواجن" يُعلن مبادرة لتخفيض أسعار الفراخ والبيض

أطلق اتحاد منتجي الدواجن مبادرة لخفض أسعار الدواجن والبيض بالأسواق بعد أن شهدت ارتفاعات خلال الفترة الماضية.

وتهدف المبادرة إلى خفض سعر كيلو الفراخ الحية لـ 85 جنيهًا بالمزرعة، كما تم التوافق على خفض سعر كرتونة البيض إلى 140 جنيهًا من 156 جنيهًا.

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