الأوراق المطلوبة لصرف 1500 جنيه حافز لطلاب التربية الخاصة - مستند

كتب- محمد فتحي:

خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية في المحافظات المختلفة، بشأن صرف 1500 جنيهًا إعانة لطلاب المدارس التربية الفكرية.

ووفقا لمستند رسمي صادر من الوزارة وحصل "مصراوي" على نسخة ضوئية منه، وجاء في نصه: نظرًا لما تلاحظ من قيام بعض مسئولي شئون الطلبة بإحدى المديريات التعليمية من تعميم تعليمات خاطئة خاصة بالصرف لحالات التربية الخاصة دون مراعاة الدقة في تنفيذ التعليمات الصادر منا الأمر الذي أثار بلبلة بين أولياء الأمور على مستوى الجمهورية.

وأضاف الخطاب، أن الصرف لأصحاب الهمم يتم في ضوء الأبحاث الاجتماعية المعدة في ضوء الكتاب الدوري رقم 40 لسنة 2023، ويشمل الآتي:

- أن يكون طالب الصرف من الفئات الفقيرة والمحتاجة، حيث أنهم ليسوا مشتركين في الصندوق وغير مسددين الاشتراك في الصندوق حيث أنهم معفيين من سداد المصروفات الدراسية.

طلاب الدمج لا يستحقون صرف الإعانة من الصندوق إلا بكارنيه الخدمات المتكاملة، ويكون من الفئات الفقيرة والمحتاجة للإعانة، حيث أنها إعانة تصرف من الصندوق دون اشتراك للمحتاجين فقط وليس لكل التربية الفكرية او الدمج. للمزيد من أخبار التعليم (اضغط هنا)



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