إعلان

BBC

شبورة وفرص لأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

08:37 م الثلاثاء 05 مارس 2024
  • عرض 7 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 7 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 7 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 7 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 7 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 7 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 7 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

القاهرة - أ ش أ:
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأربعاء، طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد.. بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية، تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من السواحل والوجه البحرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 23 13
العاصمة الإدارية 23 13
6 أكتوبر 23 14
بنهــــا 23 12
دمنهور 23 13
وادي النطرون 22 13
كفر الشيخ 23 13
المنصورة 24 13
الزقازيق 23 13
شبين الكوم 23 13
طنطا 23 12
دمياط 22 12
بورسعيد 21 11
الإسماعيلية 23 12
السويس 23 13
العريش 22 12
رفح 22 11
رأس سدر 27 15
نخل 23 5
كاترين 19 4
الطور 26 15
طابا 24 15
شرم الشيخ 28 14
الإسكندرية 20 12
العلمين الجديدة 23 12
مطروح 23 12
السلوم 22 11
سيوة 26 12
رأس غارب 27 15
الغردقة 28 14
سفاجا 26 17
مرسى علم 28 15
شلاتين 27 19
حلايب 25 20
أبو رماد 27 17
رأس حدربة 26 18
الفيوم 25 12
بني سويف 25 12
المنيا 26 10
أسيوط 26 11
سوهاج 29 13
قنا 30 13
الأقصر 31 14
أسوان 31 14
الوادى الجديد 30 14
أبوسمبل 30 15

هذا المحتوى من

Asha
الطقس الأرصاد درجات الحرارة الشبورة

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وزير التموين ومرتضى منصور وعمرو موسى في عزاء شقيق سوزان مبارك

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

عاجل - أول تعليق من فيسبوك على العطل العالمي
* بعد موجة الانهيار.. سعر دولار السوق السوداء يعود للارتفاع بشكل مفاجئ
* غروب شمس يوم الرؤية.. هيئة المساحة تحدد موعد رمضان فلكيا
* تحذير عاجل من الأرصاد: ارتفاع مفاجئ في الحرارة.. وتوجيه بشأن الملابس