برلمانية: السياحة العلاجية ستوفر 2 مليار دولار دخلًا إضافيًا

كتب- محمد أبو بكر:

تقدمت الدكتورة حنان حسني يشار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، يوجه إلى وزير السياحة والآثار، يتعلق بخطة وزارة السياحة والآثار لإدراج مصر على خريطة السياحة العلاجية عالميًا.

وأضافت عضو مجلس النواب فى الطلب المقدم منها، أن حجم إنفاق السياح العرب، وخاصة من دول الخليج، بلغ نحو 27 مليار دولار على السياحة العلاجية في عام 2015، من إجمالي 100 مليار دولار على مستوى العالم. وللأسف، فإن إيرادات مصر من السياحة لم تتجاوز 5.5 مليون دولار سنويًا.

وأوضحت "بشار"، أن مصر تُعتبر إحدى أفضل الوجهات السياحية حول العالم، حيث تمتلك 16 موقعًا داخليًا وساحليًا يتوافر فيها علاجات طبيعية للعديد من الأمراض، ومن بين تلك المناطق الشهيرة: حلوان، التي اشتهرت بأنها مدينة الشفاء المقدس، ووادي مريوط، ووادي النطرون، وواحة منيا بالصحراء الغربية، وواحة آمون، والعين السخنة، وحمامات كليوباترا بالبحر الأحمر، وغيرها. يُقدَّر عدد العيون الموزعة في معظم أنحاء مصر بنحو 1356 عينًا.

وفي طلب إحاطتها، أشارت إلى أنه على الرغم من هذه المقومات التي تمتلكها مصر، إلا أنها لم تحصل على نصيب يذكر من هذا النمط السياحي الذي يزداد أهمية يوما بعد يوم، رغم وجود جميع المقومات التي تؤهلها لتكون في مصاف الدول الرائدة في هذا المجال.

وتابعت عضو مجلس النواب، أنه في الوقت الذي ارتفعت فيه نسبة السائحين الذين ينشدون السياحة العلاجية والاستشفائية دوليًا، فإنها انخفضت لدينا نتيجة عدم وجود منظومة متكاملة للسياحة العلاجية تشمل العلاج أو العملية الجراحية والإقامة والتنقلات وغيرها، نظرًا لغياب التنسيق بين وزارتي الصحة والسياحة لإعداد منظومة للسياحة العلاجية.



وأكدت "بشار"، على أن التحديات التي تواجه السياحة العلاجية تشمل غياب التنسيق بين الجهات المعنية، والاعتماد على الجهود الفردية، وصعوبة الحصول على التأشيرات؛ مما أدى إلى عزوف تلك الشريحة ذات الإنفاق الأعلى عن القدوم إلى مصر بغرض السياحة العلاجية، وهذا منح الفرصة لدول أخرى لاستغلال فترة غياب مصر لتطوير مستشفياتها وتحسين الخدمات المقدمة للسائح العلاجي.

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أنه في حال توجيه الاهتمام نحو هذا النوع من السياحة، فإن إيرادات السياحة المصرية قد ترتفع بمقدار يصل إلى 2 مليار دولار على الأقل، مما يجعل السياحة العلاجية موردًا هامًا في اقتصاد مصر، كما ستسهم هذه الزيادة في الإيرادات بشكل كبير في الناتج القومي، وذلك من خلال زيادة نسبة النقد الأجنبي الوارد للدولة.