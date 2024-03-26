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بالأرقام.. تعرف على مجهودات مبادرة أبواب الخير في شهر رمضان (صور)

05:32 م الثلاثاء 26 مارس 2024
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كتب- محمد فتحي:

كَثفَت مبادرة أبواب الخير التابعة لصندوق "تحيا مصر" من جهودها خلال النصف الأول من شهر رمضان الفضيل، من خلال تقديم العون وكافة أوجه الدعم لأكثر من 6.1 مليون مواطن من الأسر المستحقة والأولى بالرعاية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهلهم وتوفير احتياجاتهم المعيشية.

ووفرت مبادرة أبواب الخير كراتين المواد الغذائية الجافة، التي وصلت لما يقرب من مليون و46 ألف كرتونة، بالإضافة إلى 35 مطبخًا لتحضير الوجبات وتوزيعها يوميًا من خلال المتطوعين في مختلف المحافظات.

كما وفرت موائد للإفطار الجماعي تُقدم فيها آلاف الوجبات يوميًا، ويتم بداخلها الالتزام واتباع إجراءات السلامة والصحة لإعداد الوجبات المقدمة للصائمين واتباع الإجراءات الوقائية وأعمال التطهير والتعقيم المستمر داخل أماكن تناول الوجبات في موائد إفطار الصائمين.

كما وفرت معارض دكان الفرحة المستمرة في عملها طوال شهر رمضان استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك، بالتعاون مع شركاء الصندوق من مؤسسات المجتمع المدني، لتتكامل الجهود في مبادرة أبواب الخير وتشكل أبهى صور التكافل الاجتماعي.

مبادرة أبواب الخير رمضان 2024 صندوق تحيا مصر كراتين المواد الغذائية

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