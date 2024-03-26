"فنون قنا" و"قهاوي الأدب" في خامس ليالي رمضان بالحديقة الثقافية- صور

كتب- محمد شاكر

شهدت الحديقة الثقافية بالسيدة زينب، الاثنين، فعاليات الليلة الخامسة من ليالي رمضان الثقافية والفنية، التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في إطار برامج وزارة الثقافة.

"واحة الشعراء"

استهلت الفعاليات المنفذة بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان، بأمسية شعرية بمقهى "نجيب محفوظ" الثقافي، شارك بها نخبة من الشعراء، وهم هيثم منتصر، أيمن هيبة، محمد الداش، عصام السنوسي، وإبراهيم خطاب.

أدار الأمسية الشاعر وليد فؤاد، بمصاحبة الفنان عهدي شاكر الذى قدم باقة من الفواصل غنائية نالت إعجاب الحضور، وينفذ برنامج الأمسيات بإشراف الإدارة العامة للثقافة العامة برئاسة الشاعر عبده الزراع.

" راوي من بلدنا "

وقدم الفنان عز الدين نصر الدين باقة من المواويل والمربعات الفنية، تلاها رواية السيرة الهلالية، استكمل خلالها قصة انتصار الأمير أبو زيد على اليهود وفك أسر دياب ابن غانم، وذهابه إلي القبيلة استعدادا للرحيل إلى أرض تونس.

وعلى نغمات الربابة سرد الراوي تفاصيل النقاش الذي دار بين السلطان حسن والأمير أبو زيد حول زيارة النزلاء الموجودين في سجن الزناتي خليفة في تونس وهم "مرعي، ويحيي، ويونس"، وإصرار الأميرة الجاز لزيارتهم، ولم يجد أبو زيد حيلة، فيوافق على الزيارة، بينما تعد له الأميرة له خطة للإيقاع به مع الأعداء، بعد أن استعانت بثمانين فتاة من فتيات القبائل العربية للذهاب معها.

"إضاءات على إصدارات الهيئة"

ناقش محمد الشافعي كتابا بعنوان "قهاوي الأدب والفن في القاهرة"، والصادر ضمن سلسلة ذاكرة الكتابة، ويرصد من خلاله المؤلف عبد المنعم شميس تاريخ أشهر مقاهي القاهرة موضحا دورها في نشر الأدب والفن، منذ أيام الحملة الفرنسية وعصر محمد علي باشا.

وأضاف "الشافعي" أن الكتاب يستعرض أنواع المقاهي ومنها من يتردد عليها الأدباء والشعراء والموسيقيين، مثل مقهى "شعبان" الذي كان يجتمع به كامل الشناوي والعقاد، وعبد الحميد الديب، ومقهى "كتكوت" الشعبي المتخصص في مصارعة الديوك، ومقهى "البوسطة" الشهير المتواجد بميدان العتبة الخضراء وكان يتردد عليه جمال الدين الأفغاني للقاء تلاميذه، وسمي بهذا الاسم لتواجده بالقرب من مبنى مصلحة البريد.

واختتم الشافعي النقاش بالحديث عن لغة الكتاب مشيرا إلى أن المؤلف استخدم لغة سهلة ومعبرة عن التاريخ دون تعقيد، كما تمكن من تقديم الكثير من المعلومات الهامة بكلمات موجزة، مستعينا ببعض المراجع والكتب منها كتاب "وصف مصر، الموسيقى المصرية، ولمحة عامة إلى مصر".

وينفذ برنامج إضاءات على إصدارات الهيئة بإشراف الإدارة العامة للنشر الثقافي برئاسة الحسيني عمران.

وفي جناح الطفل أقيمت عدة ورش فنية منها "تعليم أساسيات الرسم، تدوير مخلفات البيئة، مشغولات بالخرز"، بجانب فقرة الرسم على الوجه، وورش الحكي متنوعة.

واختتم اليوم بباقة متميزة من الأغاني الطربية شدت بها فرقة قنا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو مجدي إسحاق، منها "القلب يعشق، رمضان جانا، ألف ليلة وليلة، مين يشتري الورد، وأنا يامه" وسط تفاعل كبير من الجمهور.

ويقدم البرنامج الثقافي بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية، ومن خلال الإدارات العامة التابعة لها "الثقافة العامة، التمكين الثقافي، المواهب، الجمعيات الثقافية، النشر" والمشرف التنفيذي للفعاليات بالحديقة أماني شاكر مدير عام المكتبات، بينما تقام العروض الفنية بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، من خلال إدارتي المهرجانات والموسيقى، كما تقام ورش تقدمها الإدارة العامة لثقافة الطفل وقصر 25 يناير، وتستمر الفعاليات حتى 20 رمضان.

يشار إلى أن هيئة قصور الثقافة أطلقت الليالي الرمضانية هذا العام بمواقعها المركزية الكبرى، في 4 مواقع بالقاهرة منها قصر ثقافة روض الفرج والحديقة الثقافية بالسيدة زينب ومسرح السامر وقصر السينما.

كما تنظم الهيئة فعاليات ليالي رمضان في 6 محافظات مصرية تمثل أقاليم مصر كافة، وهي المنيا والإسماعيلية والأقصر والبحيرة والدقهلية والفيوم، بجانب أنشطة هيئة قصور الثقافة المتعددة فى كل الفروع الثقافية بباقي المحافظات.

وأعدت الهيئة برنامجًا لأطفال المناطق المطورة "بديل العشوائيات"، كما تقدم أنشطة مكثفة بمبادرة "أنت الحياة"، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" في 14 محافظة.